غوتيريش يطالب بـإجراءات فورية لمنع حرب أهلية في ليبيا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة في ليبيا، محذرا المجتمعين في مؤتمر برلين من أن الصراع في هذا البلد العربي يمكن أن يؤدي إلى تقسيمه بشكل دائم.

وقال غوتيريش، في كلمته أمام قادة دول العالم المشاركين في المؤتمر: "نواجه خطرا واضحا بالتصعيد الإقليمي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة".

وأضاف: "مثل هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى كابوس إنساني تصبح معه البلاد عرضة للتقسيم الدائم".