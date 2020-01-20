تدابير أمنية مكثفة في القدس بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمحرقة

نشرت الشرطة الإسرائيلية آلافا من عناصرها في مدينة القدس استعداداً لقدوم عشرات الزعماء الأجانب، غداً الثلاثاء، للمشاركة في المنتدى الدولي الخامس حول المحرقة اليهودية "الهولوكست" يوم الخميس.



وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب إنها ستنشر قرابة 11 ألف شرطي، بدء من يوم الثلاثاء.



وأطلقت الشرطة الإسرائيلية لقب "رؤيا للمستقبل" على نشاطها هذا، مشيرة إلى أنه سيركز على القدس ومحيطها ومطار بن غوريون الدولي، قرب مدينة تل أبيب.



ولفتت إلى أنها ستقوم بإغلاق طرق ووضع حواجز، وستحظر تحليق الطائرات بارتفاعات منخفضة، في أجواء مطار بن غوريون، ومدينة القدس.



وبدءا من الثلاثاء، يبدأ أكثر من 42 زعيما ومسؤولا دوليا بالتوافد إلى إسرائيل، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرؤساء الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والألماني فرانك شتانماير، وأمير ويلز، وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.



ويعقد المؤتمر يوم الخميس المقبل ويتحدث فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى نائب الرئيس الأمريكي والرؤساء الفرنسي والألماني والروسي.