جنود أمريكيون يمنعون قافلة روسية من الدخول إلى منطقة نفطية في شمال شرق سوريا

قام الجنود الأمريكيون الموجودون في المناطق الخاضعة لاحتلال تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في سوريا، يوم السبت، بإيقاف قافلة من الجنود الروس أرادت الوصول إلى حقل نفط في شمال شرق البلاد.

ولا يزال النزاع بين الولايات المتحدة وروسيا حول حقل الرميلان النفطي في شمال شرق الحسكة مستمراً.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول من مصادر محلية موثوقة، قام الجنود الأمريكيون بمنع دورية عسكرية روسية من المضي إلى حقل النفط.

وحدث توتر بين المجموعتين عندما طلب الجنود الأمريكيون من الجنود الروس العودة إلى منطقة عامودا في شمال غرب الحسكة.

وقد اضطر الجنود الروس للعودة من حيث أتوا بعد أن سُد طريقهم إلى حقل الرميلان حيث توجد قاعدة جوية أمريكية.

ومساء الأربعاء الماضي، منع عناصر من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي قافلة عسكرية روسية كبيرة كانت متجهة إلى حقول نفط شمال شرقي سوريا من المرور ما اضطرها للتراجع.

والقافلة المؤلفة من أكثر من 60 آلية عسكرية روسية، قدمت من مدينة تل تمر شمال غربي الحسكة، وكانت تعتزم التوجه إلى حقول رميلان للنفط التي تتمركز فيها قوات أمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية فيها.