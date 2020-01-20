مقتل 7 مدنيين في قصف روسي في ريف حلب الغربي

قتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، الاثنين في غارات شنتها طائراتها حربية روسية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتعرض منطقة إدلب ومحيطها، والتي تؤوي نحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم من النازحين، منذ أسابيع لتصعيد في القصف تخلله اتفاق روسي تركي لوقف إطلاق النار إلا أنه تعرض للانتهاكات المتواصلة من قبل روسيا والنظام.

واستهدفت الغارات الروسية ثلاث قرى في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب، وأسفرت في قرية واحدة عن مقتل ثلاثة اطفال.

وتسببت الغارات أيضاً بإصابة أكثر من 31 شخصاً بجروح.

وكانت قوات النظام وحليفتها روسيا قد صعّدت منذ كانون الأول/ديسمبر عملياتها في المنطقة وتحديداً في ريف إدلب الجنوبي، ما دفع نحو 350 ألف شخص إلى النزوح باتجاه مناطق شمالاً أكثر أمناً، وفق الأمم المتحدة.

وبعد أسابيع من القصف العنيف، أعلنت روسيا في التاسع من الشهر الحالي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أكدته تركيا لاحقاً.

إلا أن وقف إطلاق النار لم يستمر سوى بضعة أيام قبل ان تعاود الطائرات الحربية منذ منتصف الأسبوع الماضي التصعيد في المنطقة.