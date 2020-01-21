لبنان.. اعتماد حكومة حسان دياب بعد 3 أشهر من الاحتجاجات

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون مساء الثلاثاء مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بعد حوالى ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون الى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

وبحسب تشكيلة الحكومة الجديد، فإنه تم تعيين زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع، وناصيف حتي وزير للخارجية، وغازي وزني وزيرا للمالية.

واعتبر رئيس الحكومة اللبناني الجديد، حسان دياب، في تصريحات عقب إعلان إتمام تشكيل الحكومة أن حكومته "تعبر عن تطلعات المعتصمين"، مؤكداً أن الحكومة الجديدة مكونة من وزراء تكنوقراط من ذوي الكفاءات.

وتعهد دساب بأن تعمل الحكومة الجديدة على وضع قانون جديد للانتخابات.