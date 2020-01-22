السعودية تعلن دعمها الكامل لقبرص الرومية

أكدت الحكومة السعودية متابعتها باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وشددت على حرصها على الأمن والاستقرار فيها وعلى دعمها الكامل لقبرص الرومية متجاهلة حقوق القبارصة الأتراك بالجزيرة.

وأعلن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الدعم الكامل لسيادة قبرص الرومية، مجددا دعوة المملكة للأطراف كافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات، بما يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة، وفقا لما أعلنه وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة.

وكانت الرياض قد أعلنت عقب زيارة وزير الخارجية القبرصي الرومي نيكوس كريستوديليدوس ولقائه الملك سلمان، أنها تقف في صف قبرص الرومية، وتدعم سيادتها ورفضها عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا.

بينما لم تذكر الرياض أي تعليق حول انتهاك إدارة قبرص الرومية لحقوق القبارصة الأتراك الذيم يقاسمونهم الجزيرة.