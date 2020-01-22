القوات الخاصة التركية تحبط هجوما إرهابيا في تل أبيض

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن إلقائها القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، أثناء تحضيرهم لشن هجوم في بلدة تل أبيض السورية.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، فإن القوات الخاصة التركية نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل التي يختبئ فيها الإرهابيون في بلدة تل أبيض، الواقعة ضمن حدود عملية نبع السلام، شمالي سوريا.

وأوضح البيان أن القوات الخاصة ألقت القبض على 4 عناصر من التنظيم الإرهابي، وبحوزتهم 3 بنادق طراز أك-47 و15 مخزنا للطلقات ومسدس، ودرع واقي، و13 جهاز حاسوب، و3 ملايين و900 ألف ليرة سورية، إلى جانب عدد آخر من الأسلحة والعتاد.

وأضاف البيان أنه تم العثور بين الأسلحة على قذائف خارقة للدروع، وأن البنادق الثلاث كانت في وضعية جاهزة لإطلاق النار.