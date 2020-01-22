ماكرون يشتبك لفظياً مع الشرطة الإسرائيلية بالقدس المحتلة

وقعت مشادة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في المدينة القديمة بالقدس المحتلة.

وظهر ماكرون في مقطع مصور غاضبا ومعلناً رفضه دخول الحراس الإسرائيليين معه إلى كنيسة القديسة حنا بالقدس، والتي تعتبر "أرضا فرنسية"، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وكان ماكرون يخاطب الحراس قائلا "على كل شخص أن يلتزم بالقانون، ظلت هذه القوانين لقرون ولن تتغير معي، على الجميع احترام القانون".

كما خاطب أحد الحراس قائلاً "لم يعجبني ما فعلته امامي أخرج من فضلك".

ووصل ماكرون إسرائيل للمشاركة في منتدى عالمي حول "الهولوكوست".

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل أن يلتقي الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، ويتوجه لاحقا إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وسيكون ماكرون من بين المتحدثين في افتتاح المنتدى الخامس "للهولوكوست"، الذي يعقد الخميس، في القدس الغربية بمشاركة نحو 41 زعيما دوليا.