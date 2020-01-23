وزير سعودي يصف صحفياً سأله حول قرصنة هاتف بيزوس بأنه "غبي"

وصف الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، صحفياً ألح عليه بالسؤال عن اتهام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بقرصنة هاتف الملياردير ومؤسس أمازن، جيف بيزوس، بـ"الغبي".

وبحسب فيديو نشرته قناة ITV على حسابها في تويتر، فإن صحفيها لحق بالوزير السعودي في منتدى دافوس، وطرح عليه سؤال " لماذا تقوم المملكة العربية السعودية بقرصنة هاتف جيف بيزوس؟".

أجاب الأمير عبد العزيز: "أعتقد أنك تسأل السؤال الخطأ في المكان الخطأ.. وكل ما تفعله الآن هو التشتيت".

لكن الصحفي أصر على تساؤله وقال: "هل جيف بيزوس هدف شرعي؟"، ليرد عليه الأمير السعودي: أعتقد أن هذه سخرية ومزحة.

وعندما رد الصحفي: "لماذا هي سخرية سيدي؟ الناس مهتمون"، أجاب وزير الطاقة السعودي: "لأنك غبي".