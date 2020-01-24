الغارديان: السعودية خططت للتجسس على خطيبة خاشقجي بعد اغتياله

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن وكالات استخباراتية أمريكية تعتقد أن المملكة العربية السعودية سعت للتجسس على خديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي بعد اغتياله في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية حثّوا نظراءهم البريطانيين على مراقبة خطيبة خاشقجي عن كثب، بعد علمها بخطة السعودية التجسس عليها في المملكة المتحدة العام الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن مثل هذا الإجراء سيكون "مصدر قلق للسلك الدبلوماسي"، مضيفة "كما أنه سيسلط الضوء على مخاوف نشطاء حقوق الإنسان، الذين ذكروا منذ فترة طويلة بأن السعوديين يستخدمون وسائل التجسس لتخويف المنشقين والمنتقدين للمملك".

وأوضحت الصحيفة أن سعود القحطاني، مستشار ولي العهد، كان ولا يزال يعمل خلف الكواليس، وأن هناك تقارير تفيد بأن جنكيز و أحد أبناء خاشقجي كانوا "تحت المراقبة السعودية في لندن الصيف الماضي".

وأشارت الغارديان إلى أنه يُطلب من وكالات الاستخبارات الأمريكية بموجب القانون تحذير الأفراد إذا عُرف أنهم يواجهون خطرًا وشيكًا بالقتل والخطف والأذى الجسدي الخطير، وفقًا لتوجيهات عام 2015 والمعروفة باسم "واجب التحذير".

ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع دعوة وجهها محققو الأمم المتحدة لإجراء تحقيق شامل في الادعاءات الجديدة بأن جيف بيزوس، الملياردير الشهير ومالك صحيفة واشنطن بوست، تم اختراق هاتفه على ما يبدو بعد إرسال ملف فيديو من الحساب الشخصي لمحمد بن سلمان على الواتس أب.