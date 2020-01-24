الكويت تستدعي سفير إيران على خلفية تصريحات مسؤول عسكري

استدعت الخارجية الكويتية، الجمعة، سفير طهران لديها "محمد إيراني"، على خلفية تصريحات مسؤول عسكري إيراني بخصوص البلاد.

والخميس، قال قائد القوات الجوية الإيرانية أمير علي حاجي زادة إن الولايات المتحدة استخدمت 4 قواعد عسكرية، بينها قاعدة علي السالم بالكويت، في عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزارة الخارجية أبلغت السفير الإيراني استيائها واستغرابها لكرار تصريحات استخدام قاعدة عسكرية بالكويت في عملية اغتيال سليماني.

وجددت الوزارة نفي الكويت مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة علي السالم في عملية اغتيال الجنرال الإيراني.

وكشفت أنها طلبت من السفير الإيراني "إصدار المسؤولين في إيران توضيحا بشأن حقيقة موقف الكويت المشار إليه، وعدم تكرار مثل هذه التصريحات التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات بين البلدين".

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، قتلت واشنطن سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية قرب مطار بغداد.

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين شمالي وغربي العراق.