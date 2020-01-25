للمرة الرابعة.. دورية أمريكية تعوق تقدم جنود روس في الحسكة

عاقت القوات الأمريكية تقدم الجنود الروس باتجاه الطريق الدولي (إم 4)، الواصل بين منبج والقامشلي، في منطقة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وذلك للمرة الرابعة خلال 8 أيام.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن دورية أمريكية تضم 10 عربات مدرعة، وصلت السبت إلى مركز بلدة تل تمر، غربي الحسكة، حيث اعترضت طريق القوات الروسية بينما كانت تتجه نحو الطريق الدولي (إم 4).

كما أجبرت مروحيتان أمريكيتان مروحية روسية على الهبوط، كانت قد أقلعت من القاعدة الروسية في تل تمر.

وعادت القوات الروسية أدراجها باتجاه القاعدة نتيجة اعتراض طريقها.

وسبق للقوات الأمريكية بين 18-21 يناير/ كانون الثاني الجاري، إعاقة تقدم القوات الروسية باتجاه منطقة رميلان النفطية، 3 مرات.

وبهذا يبلغ مجمل حالات إعاقة القوات الأمريكية للروسية 4 مرات خلال 8 أيام.

كما عاق عناصر تنظيم ي ب ج/ بي كا كا الإرهابي في 15 يناير الجاري، تقدم القوات الروسية باتجاه منطقة الرميلان، حيث تتواجد القاعدة الأمريكية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في 10 نقاط وقواعد على الأقل شمالي سوريا، بعضها كانت قواعد أمريكية، قبل أن تنسحب منها الأخيرة عقب بدء عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورغم الانسحاب الأمريكي من القواعد المذكورة، إلا أنها أبقت على وجودها في القواعد القريبة من الحقول النفطية، وعززت وجودها فيها، وأرسلت مئات الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ولوجستية إلى تلك القواعد.