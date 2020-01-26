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تفجير إرهابي في أعزاز السورية يودي بحياة 5 مدنيين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.01.2020 20:22
آخر تحديث في 27.01.2020 01:56
تفجير إرهابي في أعزاز السورية يودي بحياة 5 مدنيين

قتل 5 مدنيين وأصيب 15 آخرون، الأحد، إثر تفجير إرهابي بسيارة مفخخة وقع في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر، لمراسل الأناضول، أن حصيلة الضحايا أولية، متوقعة ارتفاع أعداد القتلى نظرا إلى وجود إصابات خطيرة.

ولفتت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مراكز صحية لتلقي العلاج.

ووجهت مصادر أمنية في المدينة أصابع الاتهام في التفجير إلى تنظيم "ي ب ك/ي ب ك" الإرهابي.

ويستهدف إرهابيو "ي ب ك" بشكل متكرر مدينة أعزاز انطلاقا من مدينة تل رفعت جنوب المدينة التي يسيطر عليها التنظيم منذ 2016.

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