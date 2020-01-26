لأول مرة.. إسرائيل تسمح رسمياً لمواطنيها بزيارة السعودية

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، رسمياً السماح لمواطنيها بزيارة السعودية للمرة الأولى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الداخلية آرييه درعي وقع للمرة الأولى قراراً يسمح بسفر الإسرائيليين الى السعودية.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أنه وفقا للقرار، فإن الزيارة إلى السعودية لن تكون ممكنة إلا في حالتين هما العبادة الدينية أو فتح علاقات تجارية.

وتم تنسيق القرار مع الدوائر الأمنية ومجلس الأمن القومي والأطراف الأخرى ذات الصلة.

يأتي ذلك، في وقت عرضت فيه "القناة 12" الإسرائيلية، أمس السبت، تقريراً مصوراً بعنوان "إسرائيلي في السعودية"، حيث تجول طاقم صحفي إسرائيلي في عدة مدن سعودية، وأجرى مقابلات مع عدد من المواطنين.

وظهر الصحفي الإسرائيلي، إنريكي زيمرمان، وهو يتجول في شوارع الرياض وجدة والمدينة المنورة ويتحدث مع مارة في الشارع عن قضايا "السلام" والعلاقة مع إسرائيل.

وأمس السبت قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مؤتمر صحفي إنه ليس لبلاده علاقات مع إسرائيل.