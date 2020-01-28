أمير قطر يعين رئيساً جديداً للوزراء بعد استقالة عبد الله بن ناصر

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرين أميريين بقبول استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، خلفًا له.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية، تغريدتين عبر حسابها على تويتر، أعلنت في الأولى، قبول أمير البلاد، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، دون إبداء أسباب الاستقالة.

وفي التغريدة الثانية، أوردت الوكالة، أن الشيخ تميم قرر تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء.

ونص الأمران الأميريان على العمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

ولم تورد الوكالة مزيداً من التفاصيل.

والشيخ خالد بن خليفة يرأس الديوان الأميري في قطر، منذ 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، وعمل قبل ذلك مديرا لمكتب الأمير منذ تولي الأخير الحكم عام 2013.