عباس لترامب ونتنياهو: القدس ليست للبيع

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه القاطع لـ "صفقة القرن" " المزعومة التي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب تفاصيلها، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عباس إن القدس ليست للبيع وإن هذه الصفقة المزعومة لن تمر

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفتا "يديعوت أحرونوت" ومعاريف"، بعض بنود الخطة، التي أجمع الفلسطينيون على رفضها.

أبرز بنود الخطة:

- أبوديس (مساحتها لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة) عاصمة دولة فلسطينية مستقبلية.

- فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية، بما فيها غور الأردن.

- "تفكيك" سلاح حركة "حماس" في قطاع غزة، وإعلانها منطقة منزوعة السلاح.

- إلزام الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية".

- لن يتم إخراج أي إسرائيلي من أية مستوطنة.

- القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

- كل ما هو خارج الجدار الفاصل (العنصري) في القدس هو أراضٍ فلسطينية.

- حل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.

- يمكن لاحقًا عودة اللاجئين الفلسطينين إلى أراضي الدولة الفلسطينية.

- إقامة صندوق لتعويض اللاجئين.

- إلزام الفلسطينيين بالعمل ضد "الإرهاب" ووقف "التحريض".

- شق طرق وأنفاق للربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة في الدولة الفلسطينية.

- وقف البناء في المستوطنات خلال فترة انتقالية 4 سنوات يتم خلالها التفاوض على إقامة الدولة الفلسطينية.

- إقامة مشاريع في الدولة الفلسطينية بقيمة 50 مليار دولار، بتمويل من دول خليجية.

- الحفاظ على الوضع القائم في المناطق المقدسة بالقدس الشرقية.

- منح الفلسطينيين مناطق في صحراء النقب يتم ضمها إلى الدولة الفلسطينية.

ماذا ستجنيه إسرائيل؟

-إلغاء الإدارة العسكرية المفروضة على المستوطنين.

- إلغاء كل قيود البناء في المستوطنات لاحقًا.

- فرض السيادة الإسرائيلية على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.

ما الذي تمنحه الولايات المتحدة لإسرائيل؟

- الموافقة على فرض السيادة على المستوطنات.

- "فيتو" ينتظر كل قرار ضد إسرائيل في مجلس الأمن الدولي.

- اعتراف (جديد) بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

-إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

شروط أمام إقامة دولة فلسطينية:

- تفكيك سلاح "حماس".

- إعلان غزة منطقة منزوعة السلاح.

- التنازل عن حق عودة اللاجئين.

- الاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية"‎.

- الاعتراف بالحدود الجديدة لإسرائيل.

- الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل.

- وقف دفع مخصصات مالية لأسر الشهداء والأسرى.

- وقف "التحريض" في المناهج الدراسية الفلسطينية.