قتل طفلان وأصيب اثنان آخران الثلاثاء، في العاصمة الليبية، جراء استهداف ميليشيا خليفة حفتر، طرابلس بقذائف عشوائية.

وأفادت عملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، في بيان عبر موقعها على "فيسبوك"، بمقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين في قصف عشوائي لقوات خليفة حفتر على طرابلس.

وأوضحت أن إصابة الطفلين المصابين خطيرة، وإنهما يرقدان في غرفة العناية الفائقة.

وفي بيان سابق قالت عملية "بركان الغضب" إن "فاجعة في طرابلس قبل قليل بعد سقوط قذائف عشوائية أطلقتها ميليشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر، سقطت إحداها في ساحة خلف مدرسة بمنطقة الهضبة البدري".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت القوات الحكومية، إسقاط طائرة مسيرة إماراتية، داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وذكرت عملية "بركان الغضب" في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة، بعد أن قصفت عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

وتواصل الميليشيات، بشكل شبه يومي قصف أهداف مدنية في طرابلس، رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية في 12 يناير/كانون الثاني الجاري.