موسكو تريد عقد اجتماع اللجنة العسكرية بخصوص ليبيا في أقرب وقت

دعا المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا إلى ضرورة عقد اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) بخصوص ليبيا في أقرب وقت.

وفي تصريحات صحفية لميخائيل بوغدانوف، في العاصمة موسكو، أشار إلى ضرورة وقف الاشتباكات في ليبيا وتحقيق الحوار بين الأطراف.

وشدّد على أهمية توافق وجهات الرأي على إنهاء الأزمة في ليبيا، وعلى أولوية تحقيق التواصل بين الأطراف.

وذكر أنّ وقف إطلاق النار في ليبيا مطبق، على الرغم من وقوع بعض الخروقات.

تجدر الإشارة أنّ العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش الليبي، أعلن الأحد الماضي في بيان، أن ميليشيات حفتر نفذت هجوما بريا جنوب مصراتة، وتم التصدي له.

ويمثل هجوم حفتر المتواصل على العاصمة الليبية طرابلس منذ أبريل/نيسان الماضي، تحديًا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الجاري، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، وصدر عنه بيان ختامي من 55 بندًا، بينها ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.