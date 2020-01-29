أردوغان: الرئيس الجزائري ينظر إلى فرنسا بشكل مختلف عمن كان قبله

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الرئيس الجزائري ينظر إلى فرنسا بطريقة مختلفة تمامًا عمن كان قبله. وقال أردوغان في تصريح للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من السنغال، يرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن فرنسا قتلت أكثر من 5 ملايين جزائري على مدى 130 عامًا.

لذلك أبلغت الرئيس تبون: "إذا أرسلتم لنا مستندات كهذه، سنكون سعداء للغاية".

وكانت فرنسا قد استعمرت الجزائر لمدة تزيد عن 130 عاما (5 يوليو 1830 - 5 يوليو 1962)، وهو استعمار استيطاني.

وارتكبت فرنسا خلال تلك الفترة أبشع الجرائم بحق الشعب الجزائري، أدت إلى مقتل وإصابة ملايين الجزائريين.