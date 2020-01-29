اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمعروفة بصفقة القرن، "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات" مؤكدة ترحيبها بالصفقة التي وصفتها بـ"المبادرة الجادة".

وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن في بيان على تويتر "تقدر الإمارات العربية المتحدة الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

وكان العتيبة، إلى جانب نظرائه من سلطنة عمان والبحرين، أحد ممثلي الدول العربية الحاضرة أثناء الإعلان عن خطة ترامب في البيت الأبيض.