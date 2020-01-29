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الإمارات ترحب بـ"صفقة القرن" وتعتبرها نقطة انطلاق للعودة للمفاوضات

وكالات
أبو ظبي
نشر في 29.01.2020 00:27
آخر تحديث في 29.01.2020 00:28
خريطة نشرها ترامب توضح حدود الدولة الفلسطينية في خطة صفقة القرن المزعومة خريطة نشرها ترامب توضح حدود الدولة الفلسطينية في خطة "صفقة القرن" المزعومة

اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء أن خطة السلام التي كشف عنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب والمعروفة بصفقة القرن، "نقطة انطلاق مهمة للعودة إلى طاولة المفاوضات" مؤكدة ترحيبها بالصفقة التي وصفتها بـ"المبادرة الجادة".

وقال يوسف العتيبة سفير الإمارات لدى واشنطن في بيان على تويتر "تقدر الإمارات العربية المتحدة الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".

وكان العتيبة، إلى جانب نظرائه من سلطنة عمان والبحرين، أحد ممثلي الدول العربية الحاضرة أثناء الإعلان عن خطة ترامب في البيت الأبيض.

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