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الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في أفراد عائلة قادمة من الصين

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 29.01.2020 11:07
آخر تحديث في 29.01.2020 11:17
الإمارات تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في أفراد عائلة قادمة من الصين

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتم تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان في الصين.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في بيان اليوم أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكّدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية واللازمة مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة، وفقاً للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأوضحت أن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق.

وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدةً أن النظام الصحي يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

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