أشادت البحرين، الأربعاء، بـ"صفقة القرن" الأمريكية المزعومة، معتبرة إياها تدفع عملية السلام في المنطقة.

جاء ذلك في بيان صادرعن وزارة الخارجية البحرينية، نشر على موقعها الإلكتروني، تعليقا على ما أسمته الوزارة "خطة السلام (الأمريكية) من أجل الازدهار".

ورحبت البحرين بالجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية "لدفع عملية السلام" في المنطقة، في أعقاب كشف الرئيس دونالد ترامب، عن خطته المزعومة "صفقة القرن"، للتسوية السياسية للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضحت أنها تتطلع لبدء "مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والأمريكيين برعاية أمريكية، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات الشعبين".

وقالت: "نعرب عن تطلعاتنا بأن تقوم الأطراف المعنية بدراسة ما تقدمت به الولايات المتحدة، وبدء مفاوضات لاتفاق يلبي تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويدعم الأمن والسلم في المنطقة".

وأضافت أنّ موقف البحرين "ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية"، لافتة إلى دعم المنامة "لاستعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة كغيره من شعوب العالم"

ومساء الثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وسفراء الإمارات والبحرين وعمان لدى واشنطن.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.