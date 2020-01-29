السودان يطالب الإمارات بإعادة المواطنين السودانيين الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا

قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح الأربعاء إن بلاده طالب دولة الإمارات بإعادة المواطنين السودانيين الذين أرسلتهم للقتال في ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "صالح" غداة مظاهرات أمام وزارة الخارجية السودانية وسفارة الإمارات بالخرطوم، تنديدا بإرسال أبو ظبي مواطنين للقتال في ليبيا بدل العمل في خدمات أمنية، وفق ما تنص عليه العقود المبرمة معهم من قبل شركة إماراتية.

وأوضح الوزير أن الحكومة السودانية تتواصل مع الإمارات بشأن المواطنين المرسلين للعمل إلى ليبيا.

وأضاف أنه تم مطالبة الإمارات بالاستجابة الفورية لإعادة السودانيين الراغبين في الرجوع طوعا إلى بلدهم.

ولفت صالح إلى أن الشباب السودانيين الذين ذهبوا بعقود عمل إلى أبو ظبي خُيّروا بين العمل حراس أمن في الإمارات أو حراسة منشآت نفطية في ليبيا.

يشار أن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مؤخرا صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة "راس لانوف" في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى العاصمة الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.

و"راس لانوف" مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وفيها مقر مصفاة "راس لانوف" النفطية.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا عن "تورط" أبوظبي في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب مليشيات خليفة حفتر.

وتشن مليشيات حفتر التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.

وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.