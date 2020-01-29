النظام السوري وروسيا يحولان معرة النعمان بإدلب إلى مدينة أشباح

حولت قوات النظام السوري وداعمته روسيا مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، بعد السيطرة عليها أمس الثلاثاء، إلى مدينة أشباح.

وبثت وكالة الأناضول مشاهد من المدينة، التقطت عبر طائرة مسيرة، قبيل اقتحامها من قِبل قوات النظام المدعومة بغطاء جوي روسي.

ويظهر في المشاهد حجم الدمار الحاصل في مركز مدينة معرة النعمان، بسبب القصف العشوائي.

وتسبب القصف في إلحاق أضرار كبيرة بالأبنية السكنية والأماكن التاريخية والأثرية.

وأمس الثلاثاء، تمكنت قوات النظام السوري من السيطرة بشكل كامل على مدينة معرة النعمان الواقعة جنوب شرق محافظة إدلب، بفضل دعم روسي وإيراني؛ في تجاهل لتفاهمات أستانة واتفاقية سوتشي.

وكانت معرة النعمان وهي أكبر مناطق إدلب، تخضع لسيطرة المعارضة السورية منذ أكتوبر عام 2012.

واضطر نحو 300 ألف مدني كانوا يعيشون في المدينة، إلى مغادرتها، بعد بدء النظام بقصفها منذ نوفمبر العام الماضي.

وتبعد معرة النعمان عن مركز محافظة إدلب 40 كيلو مترا، وتحتوي على أماكن تاريخية من العهد العثماني، مثل المساجد والخانات والمدارس.

ويزيد من أهمية معرة النعمان الاستراتيجية، مرور طريق (M5) الدولي، الذي يربط حلب وإدلب بمحافظات حماة وحمص ودمشق منها.