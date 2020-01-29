بعد إعلانه "صفقة القرن".. السعودية تقدر جهود ترامب وتدعو لتفاوض مباشر حولها

أعلنت الخارجية السعودية، عن "تقديرها" لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطته لحل القضية الفلسطينية في ضوء ما يعرف بـ"صفقة القرن"، داعيةً إلى بدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل الخلافات حول الخطة.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة، الأربعاء، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تعليقا على إعلان ترامب عن خطة التسوية الأمريكية المزعومة.

وقالت الوزارة إنه "في ضوء ما تم الإعلان عنه تجدد المملكة دعمها كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضافت أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأردفت: "كما تشجع بدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة، ومعالجة أي خلافات بخصوص الخطة عبر المفاوضات".

يُذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت مرارا الشروع في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، عقب قرار ترامب عام 2017 نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في خطوة لاقت انتقادات دولية.

وأعلن ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن مساء الثلاثاء، الخطوط العريضة للصفقة المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة.

وتتضمن الخطة المكونة من 80 صفحة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

وجاءت تركيا في صدارة الدول التي بادرت بإعلان رفضها للصفقة المزعومة، فيما اعتبرتها إيران "بمثابة كابوس على المنطقة والعالم أجمع".

وشددت قطر بوجه عام، دعمها أي جهود لتحقيق السلام الدائم "على أساس الشرعية الدولية"، كما دعت الأردن لسلام ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق الفلسطينيين.

وفي حين اعتبرت الجامعة العربية الصفقة الأمريكية تهدر حقوق الفلسطينيين المشروعة، دعت القاهرة الجانبين إلى دراسة رؤية واشنطن، واعتبرتها الإمارات "نقطة انطلاق لعودة للمفاوضات".