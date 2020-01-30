خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.. إصابة 18 فلسطينيا بمناطق مختلفة في الضفة

أصيب 18 فلسطينيا، الخميس، بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع 18 مصابا، بينهم 5 مصابين بالرصاص المطاطي، و12 مصابا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، ومصاب واحد بحجر رشقه مستوطن إسرائيلي.

وأوضحت أنه جرى نقل 8 مصابين لتلقي العلاج في المستشفى، فيما قدم العلاج للبقية ميدانيا.

وأشارت إلى أن الإصابات وقعت في المواجهات التي اندلعت على مدخل مدينتي البيرة ورام الله (وسط)، وبمحافظة الخليل (جنوب).

والثلاثاء، أعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية "متصلة" في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وبحسب خطة "ترامب" تحتفظ إسرائيل الأغوار، وبكامل الحدود الشرقية للضفة الغربية.