المجلس الوطني الكردي السوري ينفي دعوته للتفاوض مع النظام

اجتمع مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، الخميس، مع وفد المجلس الوطني الكردي في سوريا، بالقنصلية الروسية في أربيل.

وصرح إبراهيم برو، عضو هيئة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي في سوريا، للأناضول عقب الاجتماع، أن موسكو لم تدعهم للتفاوض مع النظام.

وأوضح القيادي في المجلس الوطني الكردي في سوريا: "أعلمنتنا القنصلية الروسية في أربيل، منذ أسبوع، أن بوغدانوف سيزور أربيل داعيا إلى الاجتماع مع المجلس الوطني الكردي. وقد قبلنا الدعوة واجتمعنا به اليوم".

وأضاف: "خلال الجلسة تم مناقشة الوضع في سوريا وخاصة في المناطق التي تشهد معارك في الوقت الحالي".

وقال برو إن النقطة الثانية تم بحث الوضع في مناطق شمال شرق سوريا بعد الاتفاق الروسي التركي، لأن هذه هي المرة الأولى التي تتموضع القوات الروسية في شرق الفرات، حيث السيطرة فيما سبق فقط للقوات الأمريكية".

وتابع أن بوغدانوف قال: "يجب انسحاب كافة القوات الأجنبية من سوريا، وبقاء أية قوة يجب أن يكون مرهوناً بإرادة وموافقة النظام السوري".

وذكر برو أن بوغدانوف أعلمهم بأن روسيا تدعم اللجنة الدستورية في سوريا.

وحول الأنباء التي تتحدث عن مباحثات المجلس مع النظام السوري بوساطة روسية، قال برو: "لم تتم دعوتنا من قبل روسيا للتفاوض مع النظام، ونحن نجري مباحثات مع النظام على ضوء القرارات الدولية في جنيف، وهذا ما تقبله روسيا".

وتألف وفد المجلس من: رئيس هيئة العلاقات الخارجية كاميران حاجو، وبرو، وأعضاء المجلس إسماعيل عساف ونعمت داوود.

والأربعاء، وصل بوغدانوف إلى أربيل، في زيارة رسمية تستمر يومين، التقى خلالها أيضاً رئيس الإقليم نيجيرفان برزاني، ورئيس الحكومة مسرور برزاني، فضلاً عن مسؤولين حكوميين وحزبيين آخرين.