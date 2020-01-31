بريطانيا تسجل أول إصابتين بفيروس "كورونا" الجديد

أعلنت السلطات البريطانية تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد اليوم في البلاد.

وقال كريس وايت، كبير الأطباء في إنجلترا: "نؤكد إصابة مريضين في إنجلترا، وهما فردان من نفس العائلة، بفيروس كورونا".

وأضاف أن "المرضى يتلقون رعاية متخصصة من خدمات الصحة الوطنية ونقوم باستخدام طرق مجربة ومُختبرة لمكافحة العدوى ومنع انتشار الفيروس".

وأكد وايت أن المملكة المتحدة استعدت للأمر، مضيفًا أن هناك إجراءات صارمة لمكافحة العدوى.

وتابع: "إننا نواصل العمل عن كثب مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، في ظل تفشي المرض في الصين لضمان استعدادنا لجميع الاحتمالات".

في السياق نفسه، تجلي بريطانيا، الجمعة، حوالى 150 مواطنا من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، من الصين إلى المملكة المتحدة، وفقا لمسؤولي الصحة ببريطانيا.

يشار إلى أنه سيتعين على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم البقاء في الحجر الصحي لنحو أسبوعين.

ويذكر أن الفيروس الجديد قد انتشر خارج الصين في عدة بلدان أخرى، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والولايات المتحدة وسنغافورة وفرنسا وفيتنام وكندا.

فيما علقت شركات طيران تجارية، بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية والتركية، رحلاتها إلى ووهان وأجزاء أخرى من الصين.

ويواصل فيروس "كورونا" الجديد الانتشار بسرعة في الصين، حيث ارتفع عدد الضحايا حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 213 شخصا، 43 منهم في الساعات الـ 24 الأخيرة فقط.

والخميس، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين.

وفيروس كورونا الجديد ظهر في ديسمبر/ كانون أول الماضي، في سوق بولاية ووهان الصينية (وسط)، لينتشر في 3 بلدان آسيوية أخرى؛ هي اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس، ويشبه نظيره الذي يتسبب بالمتلازمة التنفسية الحادة "سارس".

وتسبب ظهور فيروس كورونا الجديد بالصين بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.