سلاح الجو الإسرائيلي يشن 10 غارات على غزة

نفذت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، فجر الجمعة عدة غارات على موقع فلسطيني جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية محلية، إن الطائرات الإسرائيلية، شنت نحو 10 غارات متتالية على موقع فلسطيني واحد، لم تتضح ماهيته، غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة، عن وقوع أي إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان أصدره، إنه ضرب أهدافا تتبع لحركة حماس، بينها "بنية تحتية تحت الأرض (أنفاق) تستخدم لتصنيع الأسلحة".

وأضاف إنه نفذ الغارات ردا على إطلاق صواريخ وبالونات متفجرة من القطاع.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن 3 صواريخ أطلقت من غزة، مساء الخميس.