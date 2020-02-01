الجيش الإسرائيلي يصيب 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

أصيب 8 فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها "تعاملت مع 8 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، على مدخل مدينة البيرة، وسط الضفة، وفي بلدة كفر قدوم (شمال)، ومخيم قلنديا، جنوبي القدس المحتلة".

وأوضحت الجمعية أنه "تم نقل إصابة واحدة للمستشفى، وباقي الإصابات تم علاجها ميدانيا".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شابين بالرصاص المطاطي وعشرات آخرين بحالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب حاجز "بيت ايل"، على المدخل الشمالي لمحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة.

واندلعت المواجهات عقب مسيرات منددة بـ"صفقة القرن" المزعومة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المسيرات، فيما رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وتشهد الضفة الغربية، مواجهات بمناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس، رفضا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن" المزعومة، الثلاثاء.

وأعلن ترامب في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.