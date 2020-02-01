"الجيش الوطني" يسيطر على قريتين بريف حلب الشرقي في عملية هجومية

سيطر الجيش الوطني السوري على قريتين جنوب منطقة الباب في ريف حلب الشرقي، بعدما طرد منهما قوات الأسد، في إطار معركة جديدة أطلقها الجيش باسم "العزم المتوقد" فجر اليوم السبت.

وأفادت الأنباء بسيطرة الجيش الوطني على قريتي تل رحال وخرابيشة جنوبي بلدة تادف التابعة للباب، والتي انطلقت منها العملية الجديدة.

وفي إطار المعركة، سيطرت الجيش الوطني السوري على نقطة تفتيش عسكرية روسية، بحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيطرت على دبابة وعربة بي إم بي مصفحة، غربي مدينة الباب.

وأفادت شبكة "نداء سوريا" المحلية بأن الجيش الوطني السوري أسر أيضاً عدداً من عناصر الميليشيات الروسية على محور "تل رحال" بريف مدينة "الباب" شرق حلب.