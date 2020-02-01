المتحدث السابق باسم جيش الإسلام في قبضة القضاء الفرنسي

وجه القضاء الفرنسي الجمعة تهماً بارتكاب جرائم حرب وتعذيب لقيادي سابق في جماعة "جيش الإسلام" المسلحة التي يشتبه بأنها متورطة في اختفاء الناشطة المعروفة رزان زيتونة في غوطة دمشق سنة 2013.

وذكر مصدر قضائي أن الناطق السابق باسم الجماعة أوقف الأربعاء في فرنسا ومثل الجمعة أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.

والرجل من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب في إطار برنامج "إيراسموس" المخصص للطلاب وتم توقيفه في مدينة مرسيليا.

وذكرت المنظمات غير الحكومية الثلاث "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"رابطة حقوق الإنسان"، في بيان مشترك أن الرجل الموقوف اختار لنفسه الاسم الحركي إسلام علوش، لكن اسمه الحقيقي هو مجدي مصطفى نعمة.

وأوضح البيان أن نعمة هو "أحد قياديي جيش الإسلام" الجماعة التي "بلغ عدد مقاتليها أكثر من عشرين ألفا وزرعت الرعب في مناطق المعارضة التي سيطرت عليها، وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقدت السيطرة عليها في نيسان/إبريل 2018".

وشهدت الغوطة الشرقية في 2018 هجوماً استمر شهرين شنته قوات النظام لاستعادة المنطقة التي تشكل أحدى بوابات دمشق.

وأكدت المنظمات الثلاث ارتياحها لأن توجيه الاتهام "يفتح الطريق لأول تحقيق قضائي يتناول الجرائم التي ارتكبتها الجماعة المسلحة".

وأوضحت أن إسلام علوش كان نقيبا في الجيش النظام السوري قبل أن يعلن انشقاقه وينضم إلى "جيش الإسلام" وكان مقربا من زعيمه زهران علوش.

ويشتبه بأن "جيش الإسلام" قام بخطف المحامية والصحافية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2013.

ورزان زيتونة واحدة من شخصيات الانتفاضة الشعبية على نظام الرئيس الأسد في آذار/مارس 2011. ومنحت في ذلك العام جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان مع ناشطين آخرين في "الربيع العربي".

وبعد ذلك انتقدت زيتونة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل أطراف النزاع.

لم تتبن أي جهة خطف هؤلاء الناشطين ولم ترشح أي معلومات عن مكان تواجدهم او مصيرهم، فيما اتهم حقوقيون وأفراد من عائلاتهم جيش الإسلام بخطفهم، الأمر الذي نفاه الأخير.

ومنذ خطفهم، سرت شائعات متضاربة عن مقتلهم أو نقلهم إلى أماكن أخرى أو حتى تسليمهم للحكومة السورية في إطار اتفاق مقايضة مع معتقلين من الفصائل.

فصل جديد:

كان سبعة من أفراد عائلة زيتونة والمنظمات غير الحكومية الثلاث تقدموا في حزيران/يونيو الماضي بشكوى لدى قسم الجرائم ضد الإنسانية في النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا بشأن "أعمال تعذيب" و"حالات اختفاء قسري" و"جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" بين 2012 ونيسان/ابريل 2018.

وبعد ثلاث سنوات من البحث المضني، تمكنوا من إبلاغ السلطات الفرنسية في كانون الثاني/يناير بوجود الناطق السابق للجماعة في جنوب فرنسا.

وقالت المنظمات الثلاث في بيانها المشترك "يشتبه بأن إسلام علوش متورط أيضا في تجنيد أطفال في الجماعة المسلحة"، مشيرة إلى أن "عددا من الضحايا يتهمونه بالخطف والتعذيب أيضا".

وقال المحامي ميشال توبيانا الرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان إن "اتهام واحد من القياديين السابقين لجيش الإسلام (...) يفتح فصلا جديدا في ملاحقة الجرائم الدولية التي ارتكبت في سوريا منذ 2011".

وكانت محكمة في باريس قضت السبوع الماضي بسجن فرنسي عمره 22 عاما لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال وقيادته مجموعة مقاتلين ناطقين باللغة الفرنسية. وكان مراد فارس (35 عامًا) فرّ من سوريا في صيف 2014 بعد عام من وصوله إليها.