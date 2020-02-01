عباس: أبلغنا الولايات المتحدة وإسرائيل قطع علاقاتنا معهم رداً على صفقة القرن

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، رفضه القاطع لـ"صفقة القرن" المزعومة، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل والولايات المتحدة بقطع العلاقات معهما.

جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، بطلب من فلسطين، لبحث "صفقة القرن" المزعومة.

وقال عباس: "بمجرد أن قالوا إن القدس تُضم لإسرائيل لم أقبل بهذا الحل إطلاقا، ولن أسجل على تاريخي ووطني أني بعت القدس أو تنازلت عنها، فالقدس ليست لي وحدي إنما لنا جميعا"، في إشارة للدول العربية والإسلامية.

وأضاف: "سبق أن قبلنا بإقامة دولة فلسطينية على 22 بالمئة من فلسطين التاريخية والآن يطالبون بـ 30 بالمئة من هذه المساحة المتبقية".

على ذات الصعيد، قال عباس إنه التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 4 مرات، وأن الوفد الأمريكي زار الأراضي الفلسطينية 37 مرة، إلا أن جميع هذه اللقاءات "لم تثمر عن شيء".

وأضاف: "لدي اعتقاد تام بأن ترامب بارك صفقة القرن دون أن يعرف عنها شيئا"، مشيرًا أن جاريد كوشنر، صهره الرئيس الأمريكي هو الذي عمل على إعداد الصفقة.

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأن عليها أن تتحمل مسؤولياتها بصفتها سلطة احتلال، وتابع: "وجهنا رسالة لإسرائيل وأمريكا أبلغناهم فيها بقطع العلاقات معهما، بما فيها العلاقات الأمنية ".

ولفت إلى أنه رفض استلام خطة "صفقة القرن" من الرئيس الأمريكي، كما رفض الحديث معه هاتفيا أو استلام أي رسائل منه.