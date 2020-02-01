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لبنان يمنع استقبال باخرة صينية لحين التأكد من خلوها من "كورونا"

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 01.02.2020 23:27
آخر تحديث في 02.02.2020 01:32
لبنان يمنع استقبال باخرة صينية لحين التأكد من خلوها من كورونا

أعلنت وزارة الأشغال والنقل اللبنانية، السبت، منع استقبال باخرة صينية قادمة إلى لبنان، حتى التأكد من سلامتها، لمنع انتشار فيروس "كورونا الجديد".

وقالت الوزارة، في بيان، إنها طلبت من مرفأي طرابلس وبيروت عدم استقبال الباخرة، لحين وصول "تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، ولاسيما وزارة الصحة العامة، بالسماح باستقبالها، وتوافر كامل الشروط الصحية المطلوبة لذلك".

وكشفت بكين، للمرة الأولى، عن فيروس "كورونا الجديد" في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان، ووصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 259 شخصًا، فضلا عن تسجيل 11 ألفا و791 إصابة، بينهم ألف و795 حالتهم خطيرة.

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