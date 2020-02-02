أصابت مسجداً وأحياء سكنبة.. غارة روسية تستهدف لأول مرة "الباب" السورية

استهدفت الطائرات الحربية الروسية الأحياء السكنية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وذلك للمرة الأولى منذ انطلاق عملية "درع الفرات" وسيطرة المعارضة السورية والقوات التركية عليها قبل أعوام.

وقصف الطيران الروسي المدينة بصاروخين فراغيين، بحسب شبكة "نداء سوريا" الحلية"، حيث استهدف أحدهما مسجد "الشيخ دوشل"، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به واحتراق أجزاء منه، ووقوع عدة إصابات بين صفوف المدنيين ودمار كبير في ممتلكاتهم.

وتعد هذه الغارة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة الجيش السوري الحر على المنطقة وطرد تنظيم داعش منها مطلع عام 2017 ضمن عملية "درع الفرات".

ويأتي القصف الروسي بعد ساعات من عدة هجمات شنها الجيش الوطني السوري على مواقع لقوات الأسد والمليشيات المرتبطة بإيران وروسيا قرب مدينة الباب وفي جبهات متعددة بمحافظة حلب، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من هذه القوات.