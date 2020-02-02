الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر الأحد، غارات على مواقع، شمالي قطاع غزة.

وأفاد وكالة الأناضول أن الأهداف التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية، تقع في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

ولم تعلن وزارة الصحة بالقطاع عن وقوع إصابات.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن مقاتلاته أغارت على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردًا على "إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

وأضاف أن من بين الأهداف "منشآت تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس (كتائب القسام) وفيها مبنى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية".

ومساء السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.