الجيش التركي يبطل مفعول مفخخات الإرهابيين بمنطقة "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إبطال مفعول مفخخات لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن وحدات من الجيش التركي قامت بإبطال مفعول 43 قذيفة هاون، و6 قنابل مصنوعة يدويا، زرعها الإرهابيون في وقت سابق في منطقة نبع السلام.

وأكد البيان أن الجيش التركي يواصل إبطال مفعول مفخخات الإرهابيين حفاظا على أرواح المدنيين في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.