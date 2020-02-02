مقتل 14 مدنيا في غارات روسية على شمال غرب سوريا

قتل 14 مدنيا جراء غارات سورية وأخرى روسية الأحد على مناطق عدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تشهد محافظة إدلب وجوارها، تصعيداً عسكرياً من قوات النظام، بدعم روسي، تمكنت بموجبه من السيطرة على مناطق عدة أبرزها معرة النعمان الأربعاء الماضي.

وأفاد المرصد بمقتل طفل بقصف جوي سوري على أطراف مدينة بنش الواقعة شرق مدينة إدلب الأحد، بينما قتلت امرأة بغارة روسية على مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

وفي بلدة سرمين في ريف إدلب الشرقي، قتل ثمانية مدنيين ينتمي سبعة منهم الى عائلة واحدة جراء ضربات، لم يتضح وفق المرصد ما إذا كانت طائرات سورية أم روسية نفذتها، كون الطرفين يشنان غارات في المنطقة.

كذلك، قتل ثلاثة في غارات روسية على بلدة اورم الكبرى في ريف حلب الغربي، فيما قتل مدني في غارات للنظام على محيط بلدة المسطومة في ريف ادلب.