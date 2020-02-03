لبنانيون يحتجون على دخول سفينة صينية ميناء طرابلس

قام عشرات الناشطين اللبنانيين، اليوم، بالاحتجاج أمام مرفأ مدينة طرابلس رفضًا لدخول باخرة صينية حرم المرفأ، خشية أن تحمل معها فيروس "كورونا الجديد".

وقد أكّد الناشطون بحسب مراسلة الأناضول، نيّتهم التصعيد في حال سُمح للباخرة الصينية بالدخول إلى المرفأ معلنين "عدم ثقتهم بالحكومة والقرارات التي تصدر عنها".

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أكد مسؤول بالمرفأ أن الباخرة لا تزال تفرغ حمولتها في مرافىء دولة مصر، وستصل إلى مرفأ طرابلس الأربعاء المقبل.

وقال المسؤول مفضلا عدم نشر هويته، إن "الباخرة غادرت الصين في 15 يناير، وخضعت لفحص دقيق من فريق طبي متخصص تابع لمؤسسة دولية".

وأضاف أن "الباخرة خضعت لفحص آخر في مصر، وهي تفرغ حمولتها هناك".



والسبت، أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان، بيانا أوعزت فيه لـ"إدارة مرفأي بيروت وطرابلس بالامتناع عن استقبال الباخرة الصينية القادمة إلى لبنان، لحين صدور تأكيد من الجهات المختصة ذات الصلاحية، وخصوصا وزارة الصحة العامة بالسماح باستقبالها".



وكشفت بكين، للمرة الأولى، عن فيروس "كورونا الجديد" في 12 ديسمبر/ كانون أول 2019، بمدينة ووهان لينتشر بسرعة، حيث ارتفع عدد الضحايا بنهاية الأحد إلى 361 حالة وفاة و17 ألفا و205 إصابات مؤكدة، وفق إحصاءات رسمية.



وتسبب ظهور الفيروس بحالة من الرعب سادت العالم أجمع، خاصة بعد مطالبة منظمة الصحة العالمية بالاستعداد لحالات إصابة بالفيروس.