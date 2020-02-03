نصف الإسرائيليين يعتقدون أن "صفقة القرن" مساعدة من ترامب لنتنياهو بالانتخابات

أظهر استطلاع للرأي أجري في إسرائيل، أن نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يسعى من خلال خطته المزعومة للسلام، إلى مساعدة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على الفوز في الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه "معهد إسرائيل للديمقراطية" (غير حكومي)، ونشرت نتائجه صحيفة "جيروزليم بوست" على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إلى أن 50% من المستطلعة آراؤهم، وجدوا أن عرض "صفقة القرن" في الوقت الحالي هو تدخل متعمد في السياسة الإسرائيلية، بينما عارض 35.7% ذلك الافتراض.

وأجاب 32% من المشاركين في الاستطلاع، بأن التحقيقات الجنائية بملفات فساد ضد نتنياهو، ستؤثر على قرارهم في الانتخابات المقبلة.

وبحسب الاستطلاع، سيصوت 57.1% من الإسرائيليين لصالح الحزبين الكبيرين (الليكود وأزرق- أبيض)، بينما قال 34.5% إنهم سيصوتون لصالح أحزاب صغيرة.

وتجري الانتخابات المقبلة في إسرائيل، في شهر مارس/آذار المقبل، وستكون حاسمة لمستقبل نتنياهو السياسي، الذي أخفق في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2019.