إرهابيو "بي كا كا\ي ب ك" يهاجمون مدرستين ومسجدا في عفرين

قتل طالب سوري وجرح 7 آخرون في قصف بصواريخ غراد نفذته الوحدات الكردية المسلحة على مدرستين ومسجد في عفرين السورية، الواقع ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن إرهابيي "بي كا كا\ ي ب ك" قصفوا مدرستين ومسجدا في مدينة عفرين بأربعة صواريخ غراد.

وأضاف أن "التنظيم الإرهابي الملطخة يداه بالدماء والذي يستهدف المدنيين الأبرياء بالسيارات المفخخة في شمالي سوريا، يقوم الآن باستهداف عفرين عبر إطلاقه 4 صواريخ غراد".

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2018، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية "غصن الزيتون" في عفرين.

وبعد 64 يوما من انطلاق العملية، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، من السيطرة على منطقة عفرين بالكامل من قبضة الوحدات الكردية المسلحة.