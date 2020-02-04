الأمم المتحدة: طرفا الصراع الليبي وافقا على تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الثلاثاء، إن طرفي الصراع في ليبيا وافقا على تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سلامة في جنيف السويسرية على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بشأن وقف إطلاق النار.

وأوضح المبعوث الأممي: "سنبحث اليوم آليات تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا".

وأضاف أنه للمرة الأولى يلتقي ضباط كبار من طرفي الصراع في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، وأن الطرفين "عبرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

ودعا سلامة الأطراف الدولية إلى المساعدة في إنجاح مساعي الأمم المتحدة لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا، مؤكدا أنه سيتم لاحقا مناقشة حصار قوات خليفة حفتر لحقول النفط .

وأفاد بأن القرارات التي اتخذت في مؤتمر برلين لم يتم احترامها من قبل طرفي النزاع الليبي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنعقد بعد أسبوعين محادثات في جنيف بشأن الشق السياسي في ليبيا.

والاثنين، أعلنت الأمم المتحدة بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5 تحت رعايتها بمقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، انعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ومحيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها.