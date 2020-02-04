وسط احتجاجات.. اجتماع طارئ للحكومة السودانية لبحث لقاء البرهان ونتنياهو

يعقد مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، اجتماعا طارئا لمناقشة لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، فيما تجمع عشرات السودانيين أمام مقر المجلس احتجاجاً على اللقاء.

والتقى البرهان نتنياهو في مدينة عنتبي الأوغندية الاثنين، واتفقا على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين"، وفق ما نشره حساب مكتب نتنياهو على موقع "تويتر".

وبالتزامن مع الاجتماع، نفذ عشرات السودانيين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، رفضا للقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل شعارات من قبيل: "لا للتطبيع مع إسرائيل"، "فلسطين عاصمة الإسلام الأبي".

وكان المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، قال الاثنين: "تلقينا عبر وسائل الإعلام خبر لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتبي بأوغندا".

وأضاف: "لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة".

من جانبها، كشفت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل" العبرية، نقلا عن مسؤول عسكري سوداني وصفته بـ"رفيع المستوى"، أن الإمارات هي من رتبت لقاء البرهان مع نتنياهو.

ووفق المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، وافق البرهان على لقاء نتنياهو؛ لأن المسؤولين ظنوا أن ذلك سيساعد على "تسريع" عملية إخراج السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية.

وعلق رئيس "حزب الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، على اللقاء بالقول إنه "لن يحقق مصلحة".

وأوضح المهدي في مؤتمر صحفي الثلاثاء أن "نتنياهو ملاحق جنائيا في بلاده، وهو يتخذ نهجا عنصريا بالنسبة لقيادة إسرائيل على أساس أنها دولة يهودية".

وأضاف أن "نتنياهو يتبع سياسة فيها مواجهة ورفض لكل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وينتهج نهجاً فيه محاولة للاستيلاء على حقوق الآخرين".

وتابع: "النهج يقفل الباب نهائيا أمام أي نوع من السلام العادل الشامل، وأي لقاء مع قيادة من هذا النوع لا يحقق مصلحة وطنية أو عربية أو دولية".

ومضى قائلا: "هذه القضية ما لم تعالج بالعدل ستكون مصدرا للغلو والتطرف".

وشدد على أن "ما تم لا يمثل مصلحة وطنية للسودان ولأي واحدة من المكونات في إقليمنا ولا مصلحة دولية، ونحن لا ندري عما كانت عليه تفاصيل اللقاء، وسنعلم هذه التفاصيل".