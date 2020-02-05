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الجيش الإسرائيلي يقتل فتى في الخليل

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 05.02.2020 18:18
آخر تحديث في 06.02.2020 03:17
الجيش الإسرائيلي يقتل فتى في الخليل

قتل الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء فتى فلسطينيا بالرصاص خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي ، إن الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاما) "استشهد" إثر إصابته برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومنذ الـ 28 من يناير/ كانون الثاني الماضي، تندلع مواجهات في الضفة الغربية تنديدا بصفقة القرن الأمريكية المزعومة.

وأعلن ترامب في الـ28 من يناير/كانون الثاني الماضي، خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

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