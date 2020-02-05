بغداد.. استهداف المتظاهرين في ساحة الوثبة بكرات حديدية مجهولة المصدر

أصيب خمسة أشخاص في "ساحة الوثبة" التي يعتصم فيه المحتجون، وسط العاصمة بغداد بـ"كرات حديدية"، وفق ما أعلن الجيش العراقي، الأربعاء.

وقالت "قيادة عمليات بغداد" التابعة للجيش، في بيان إن أربعة أشخاص أصيبوا في الساحة التي يتخذها المتظاهرون مركزا لهم.

وأضافت أن أحد منتسبي الفوج الثاني بحفظ القانون، أصيب أيضاً بنفس الطريقة، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر البيان أن "القوات الأمنية ما زالت ملتزمة بالتعليمات، ولا يوجد أي احتكاك أو تماس مع المتظاهرين".

ومساء الثلاثاء، قال مصدر طبي عراقي إن 7 محتجين أصيبوا بجروح، جراء تعرضهم للطعن بالسكاكين والضرب بالهراوات، من قبل ملثمين وسط بغداد.

وأضاف المصدر الذي يعمل في دائرة الصحة، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن فرق الصحة المتواجدة قرب "ساحة التحرير"، سجلت 7 إصابات بين صفوف المتظاهرين، وتعرضهم لطعن بالسكاكين وضرب بالهراوات، على يد ملثمين.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، السبت، بتشكيل الحكومة المقبلة.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق الرئيس العراقي برهم صالح.