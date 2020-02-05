لبنان يبدأ قريباً عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية

وصلت باخرة دعم لوجستي إلى مرفأ بيروت اليوم الأربعاء، تمهيدا للبدء في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه اللبنانية بالبحر المتوسط، للمرة الأولى على الإطلاق.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية مقطع فيديو لوصول الباخرة المستأجرة من شركة "توتال" الفرنسية، تحت وكالة شركة Brainmar sarl اللبنانية، إلى الرصيف 3 في المرفأ، لبدء أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 4.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الباخرة وصلت تحضيرا لوصول باخرة الحفر "tungsten explorer" المتوقع أن تدخل المياه اللبنانية بحلول 15 فبراير/ شباط الجاري.

وأعلنت وزارة الطاقة اللبنانية في 13 الشهر الماضي، تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية، من 31 يناير/ كانون الثاني إلى 30 أبريل / نيسان المقبل.

وكان من المقرر أن يبدأ التنقيب عن النفط بالبلوك الرابع في ديسمبر/ كانون أول الماضي على أن يليه في البلوك رقم 9 بعد أشهر، إلا أن الظروف السياسية في البلاد أخرت وصول بواخر التنقيب.

ووقعت الحكومة اللبنانية في 2018 للمرة الأولى، عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين.

ولن يشمل التنقيب الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل؛ فيما أطلق لبنان العام الماضي دورة التراخيص الثانية في خمسة بلوكات.‎