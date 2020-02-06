الإمارات تخدع شباب سودانيين لتجنيدهم للقتال في صفوف حفتر

كشفت عائلات سودانية قصة عن قيام الإمارات بخداع شباب سودانيين واستقدامهم للعمل ثم تدريبهم على السلاح وإرسالهم إلى ساحات الاشتباكات المسلحة في ليبيا واليمن.

وروى شقيق أحد هؤلاء الشباب في مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي أن أخاه اختفى منذ أشهر بعد سفره للإمارات للعمل في إحدى شركات الأمن، وبعد ذلك تواصل معه وأخبره أنه تم إرسالهم إلى معسكر للتدريب على استخدام الأسلحة الثقيلة.

ونشرت عدة مواقع إخبارية تقارير ووثائق تثبت قيام شركة بلاك شيلد الإماراتية للخدمات الأمنية باستقدام الشباب السودانيين إلى الإمارات للعمل كأفراد أمن وحراسة وبعد ذلك ترسلهم لمعسكر الغيثاني للتدريب على استخدام الأسلحة ثم ترسلهم بعد ذلك لساحات القتال في ليبيا أو اليمن.

وشهدت الخرطوم الشهر الماضي عدة تظاهرات أمام منددة "بتجنيد" الإمارات مئات الشباب السودانيين، وإرسالهم لليمن وليبيا كمقاتلين، كما عبّرت الخارجية السودانية عن حرصها على سلامة الشباب السودانيين الذين استقدمتهم شركة إماراتية ثم أخلّت بالشروط المتفق عليها.

والثلاثاء الماضي عادت مجموعة من الشباب السودانيين من 80 شاباً إلى السودان بعد رفضهم العمل مع شركة بلاك شيلد الأمنية الإماراتية بعد أن اتضح لهم أنها استقدمتهم لترسلهم لحماية حقول النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر.

وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم حشود من أهالي الشباب والمتعاطفين الذين رددوا شعارات الثورة، وهتاف "ثوار الأحرار.. لن نباع لن نباع" فيما لم يكن في استقبال الشباب أي مسؤول حكومي سوداني.

وكانت القضية قد تفجرت أواخر كانون الثاني/يناير الماضي عندما نشرت أسرة أحد الشباب مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة الحكومة الانتقالية بالتدخل لإعادة ابنها من الإمارات، بعد حجزه في معسكر تدريب لمدة ثلاثة أشهر، عقب خداعه مع مجموعة أخرى للعمل في وظائف حراسات أمنية، كما قالت وكالة السفر التي استخدمتهم في السودان.

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