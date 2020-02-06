عملية دهس ضد جنود إسرائيليين في القدس الغربية

أصيب 12 جنديا إسرائيلياً أحدهم إصابته بالغة في عملية دهس في القدس الغربية خلال ساعات المساء وفق ما أفادت فرق الإسعاف والشرطة التي فتحت تحقيقا في "هجوم إرهابي"، فيما يجري البحث عن المنفذ.

وقال افيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان، "خلال ساعات الليلة الماضية وقعت عملية دهس في القدس أصيب خلالها جندي بجروح بالغة ونقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف" كما أصيب 11 جنديا بجروح طفيفة".

ولم تُعرف على الفور الدوافع المحتملة وراء هذه العمليّة، لكنّها تأتي وسط توتّرات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيّين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن إصابة 12 إسرائيليا لكن أدرعي أوضح إنهم من الجنود.