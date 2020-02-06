مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

قتل شاب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقال مصدر طبي في مستشفى خليل سليمان، الحكومي في مدينة جنين، إن شابا وصل للمستشفى مصابا برصاص الجيش الإسرائيلي، توفي خلال محاولة إنقاذ حياته.



واندلعت مواجهات في المدينة، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.



واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.



وقالت مصادر محلية "إن الشهيد هو يزن منذر ابو طبيخ عمره 19 عاما من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا."



ودعت فصائل فلسطينية إلى إضراب شامل اليوم حداداً على "أبو طبيخ"، حيث يشيع جثمانه لمثواه الأخير ظهر اليوم.



وهدم الجيش الإسرائيلي منزل "القمبع" للمرة الثانية، بعد أن أعيد بناؤه مؤخرا، بعد أن هدم في العام 2018.



ويتهم "القمبع" بالمشاركة في تنفيذ عملية قُتل فيها مستوطن إسرائيلي.