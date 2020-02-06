3 قتلى في مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي

قتل ثلاثة فلسطينيين، الخميس، بينهم شرطي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينتي جنين والقدس بالضفة الغربية،

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيين اثنين قتلا في مواجهات اندلعت في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقالت الوزارة إن الشاب طارق بدوان، توفي متأثرا بجروح حرجة أصيب بها فجرا، فيما قال لؤي رزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، في بيان صحفي إن "بدوان" شرطي، وأصيب أثناء تأدية واجبه الشرطي في مقر الشرطة الخاصة في مدينة جنين.



كما توفي فجرا، يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما) من مخيم جنين، وهو طالب في كلية الاستقلال العسكرية في مدينة أريحا (شرق)، خلال مواجهات في مدينة جنين، عقب هدم قوة إسرائيلية منزل المعتقل في السجون الإسرائيلية، أحمد القمبع.



وقد استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي لتفريق الشبان.



أما في البلدة القديمة من مدينة القدس، فقد قتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا بعد أن قالت إنه أطلق النار على عناصرها.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن فلسطينيا قُتل برصاص الشرطة، دون أن تعطي مزيدا من المعلومات عن هويته.



وكان مراسل وكالة الأناضول بمدينة القدس، ذكر في وقت سابق أن عناصر من الشرطة الإسرائيلية، الموجودة عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في منطقة باب الأسباط، قد أطلقوا النار على فلسطيني.



ونقل المراسل عن شهود عيان قولهم إن قوات الشرطة الإسرائيلية أغلقت عدداً من البوابات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وقالت الشرطة في تصريح سابق، إن الفلسطيني أطلق النار على الشرطة.



وأضافت "وقع هجوم على الشرطة المتواجدة قرب باب الأسباط، وتم إطلاق النار عليهم، وأصيب أحد عناصر الشرطة وتم نقله الى المستشفى في حالة طفيفة".